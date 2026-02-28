Vigo realiza un homenaje a las victimas del Villa de Vitanxo en el cuarto aniversario de la tragedia

El Concello de Vigo participará y promoverá un homenaje a las víctimas del naufragio del Villa de Pitanxo con motivo del cuarto aniversario de la tragedia. El acto tendrá lugar el jueves 5 de marzo, a las 19:00 horas, en la iglesia de La Paz, en el barrio vigués de Lavadores.

Así lo anunció el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien explicó que el homenaje consistirá en una misa en recuerdo de los marineros fallecidos, con el objetivo de mantener viva su memoria y acompañar a sus seres queridos. "Queremos recordar a aquellas personas que fallecieron y trasladar el cariño de toda la ciudad a sus familias", señaló el regidor.

Desde el Concello subrayan que este acto busca rendir tributo a las víctimas y mostrar el apoyo institucional y ciudadano a las familias afectadas, cuatro años después de uno de los sucesos más trágicos de la historia reciente del sector pesquero gallego.