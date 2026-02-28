El PP celebra la apertura de VigoNature pero la gestión del Concello : "Lleva más de 15 años de 'okupa'"

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, celebra la reapertura de VigoNature, que abrirá sus puertas este domingo encaminado al ocio en la naturaleza con tirolinas, parques, un aula de espeleología y otra de supervivencia.

Al respecto, Sánchez defendió que el PP está "plenamente de acuerdo" con la apertura de VigoNature en las instalaciones del antiguo zoo y recuerda que su partido ya demandó aplicar ese modelo para reemplazar a Vigozoo en el año 2019.

Sin embargo, la popular lamenta que el espacio "carece de seguridad jurídica" dado que una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictaminó en 2009 que esos terrenos son propiedad de la comunidad de montes de Teis.

"El Concello lleva más de 15 años de 'okupa' en unos terrenos que no le pertenecen. Pero en lugar de sentarse a negociar con la comunidad de montes de Teis para llegar a un acuerdo por su uso, se niega a dialogar y actúa de manera unilateral y prepotente", ha recriminado.

La presidenta del PP de Vigo ha recordado que los comuneros de Teis llevan años reclamando el pago de un canon por el uso de los terrenos, que suman 47.000 metros cuadrados. "En más de una ocasión han puesto precio al alquiler: 42.000 euros anuales. Un dinero, por cierto, que les vendría muy bien para continuar adelante con su labor de erradicación de la acacia de los montes de A Madroa y su reforestación con especies autóctonas", ha apuntado.