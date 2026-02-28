Mos (Pontevedra) contará con una aplicación para la detección y control de la avispa velutina Concello de Mos

El Concello de Mos iniciará el procedimiento de licitación para el desarrollo de una aplicación móvil y versión web destinada a la identificación, registro y seguimiento de ejemplares y nidos de avispa velutina, con el objetivo de reforzar la detección temprana y mejorar la coordinación en su control.

La iniciativa busca dotar al municipio de una herramienta tecnológica que permita canalizar la colaboración ciudadana, optimizar la gestión administrativa de los avisos y reforzar la respuesta frente a una especie invasora que genera impacto ambiental, económico y sanitario.

En cuanto a las funcionalidades previstas, el gobierno municipal informa de que el proyecto contempla el desarrollo de una solución integral que incluirá la identificación automática mediante imagen para diferenciar la avispa velutina de otras especies; el reporte geolocalizado de ejemplares o nidos con envío de fotografía; el registro y seguimiento del estado de cada aviso (nuevo, en proceso, retirado o desactivado); un mapa público con visualización actualizada de las incidencias; un botón de llamada directa al 012 y acceso rápido al 061 en caso de emergencia; recomendaciones de actuación y protocolos de seguridad para la ciudadanía y apicultores; y un backoffice de gestión para la validación técnica y la coordinación con los servicios competentes.

Además, el sistema permitirá integrar los avisos con los canales oficiales actualmente habilitados por la Xunta de Galicia, garantizando la trazabilidad y evitando duplicidades en la gestión.

La aplicación también incorporará un apartado específico de recomendaciones sanitarias y de manejo, incluyendo pautas de actuación ante picaduras múltiples o reacciones alérgicas, así como orientaciones para explotaciones apícolas.

Desde el Concello de Mos explican que el objetivo es reducir los tiempos de respuesta, minimizar riesgos para la población y mejorar la eficiencia en la planificación de las actuaciones. El Concello de Mos avanzará en la redacción de los pliegos técnicos para licitar el desarrollo de un prototipo funcional que permita su implantación progresiva, con posibilidad de integración futura con otras administraciones y ampliación a escala supramunicipal.