Vigo renovará 110 kilómetros de calles con una inversión de 26,5 millones

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció el inicio de la primera fase del plan extraordinario de humanizaciones, asfaltados y renovación de aceras que el Concello ejecutará en la ciudad. Se trata de una actuación que prevé intervenir en 372 calles, con una inversión global de 26,5 millones de euros y un alcance total de 110 kilómetros.

El regidor destacó que se trata de "una gran acción sin precedentes en la historia de la ciudad" y subrayó que las obras comenzarán ya en 23 calles distribuidas por distintos barrios, dentro de una primera fase que supondrá cerca de un millón de euros de inversión y abarcará 5,7 kilómetros. Los trabajos arrancarán avanzada la primavera, una vez completados los procesos de contratación y adjudicación.

Las primeras actuaciones se desarrollarán en ámbitos como Cabral, Lavadores, Zamáns, Teis, Valladares, Matamá, San Xoán, Alcabre y el centro de la ciudad. En la zona norte se actuará en viales como la Avenida de Santa Mariña, la Rúa Medoña, el Camiño Cerquide, el Camiño Amaro, el Camiño Regueira, la Tercera Travesía de Numancia o la Rúa Cambados, entre otros. En la zona sur, el plan incluye calles como Manuel Cominges, la Avenida de Samil, el Camiño Pinal, la Avenida Clara Campoamor, la Rúa de Besada y el Camiño Bouzachán.

El plan continuará con intervenciones en un total de 349 calles adicionales repartidas por todos los distritos de la ciudad. Por barrios, el Concello actuará en 82 calles del centro; 37 en Lavadores; 34 en Cabral; 31 en Teis; 28 en Valladares; 21 en Beade; 17 en Castrelos; 16 en Coruxo; 15 en Candeán; 14 en Matamá; 12 en Alcabre; 11 en Bembrive y Oia; siete en Comesaña y Sárdoma; seis en Zamáns; cinco en Sampaio; cuatro en Navia y dos en Salgueira.