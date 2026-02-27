Detenida en Vigo una mujer por robo con violencia en un bar

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vigo-Redondela, detuvieron el pasado fin de semana a dos personas, en sendas intervenciones, como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas y un delito de robo con violencia, respectivamente.

Según informa Europa Press, el primero de los casos, los agentes se encontraban de servicio en la zona de Castrelos y observaron a un varón que mostraba una actitud nerviosa y esquiva mientras se aproximaba a otro individuo.

Ambos realizaron una transacción que levantó las sospechas de los policías, porque podría tratarse de una operación de venta de droga. Cuando los fueron a identificar, el supuesto vendedor emprendió la huida a la carrera y, cuando fue alcanzado por un agente, le propinó un puñetazo, lo que derivó en un forecejeo hasta que fue reducido y detenido.

Al 'cachearlo' los funcionarios encontraron cuatro envoltorios con droga, similares al que se le había intervenido al comprador. Durante esta intervención un policía resultó con lesiones leves por el forcejeo. Al sospechoso se le atribuye un delito contra la salud pública y otro de atentado a agente de la autoridad.

La segunda intervención se produjo horas después, cuando el 091 recibió una llamada de una trabajadora de la limpieza que había sido víctima de un robo en el interior de un bar, donde estaba limpiando de madrugada.

Según relató a los agentes, una mujer había accedido al establecimiento sin autorización y había sustraído varias botellas de la barra. Al verse sorprendida, la sospechosa le propinó un cabezazo en la cara, haciendo que la limpiadora cayera al suelo.

Los policías hicieron una batida por la zona y localizaron a una mujer cuyas características coincidían con las aportadas por la testigo, y que portaba una de las botellas robadas, por lo que fue detenida.