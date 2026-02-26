Denuncian la "chapuza" del Galicia Fest y acusan a la Deputación de comportarse como un "chiringuito"

El PSOE de Vigo ha denunciado este jueves que la Deputación se comporta como un "chiringuito" tras anunciar y presentar públicamente el festival Galicia Fest sin tener abierto un expediente administrativo para el patrocinio.

"Llueve sobre mojado", ha afirmado la portavoz socialista, Ana Laura Iglesias, quien ha recordado que el gobierno provincial reincide en las "mismas prácticas irregulares" que ya fueron objeto de "severas críticas" por los órganos de control interno.

En 2025, la Deputación no firmó el inicio del contrato de patrocinio del festival hasta el 26 de junio, cuando ya llevaba varias semanas promocionándose. Por ello, los socialistas consideran que la institución provincial "vuelve a ignorar deliberadamente las observaciones del interventor y la obligación de transparencia en la gestión de fondos públicos".

"Se repite el verdadero festival, que es el de la chapuza, con una sucesión de contratos a dedo escondidos detrás de la falta del expediente previo, dado que, además de incumplir la Ordenanza reguladora de la marca Rías Baixas Fest, son incapaces de justificar el precio de ese contrato ni las acciones a desarrollar con fondos públicos", ha aseverado Iglesias.

Los socialistas han señalado, además, que estos contratos pueden ser considerados "nulos" por tratarse de una "subvención encubierta". "El objetivo no es realmente publicitario, sino apoyar una actividad privada sin seguir los procedimientos legales de concurrencia y publicidad que requieren las ayudas públicas", han advertido.