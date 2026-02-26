El BNG de Vigo alerta del riesgo "irreversible" en el sistema dunar de A Calzoa

El temporal derrumba la duna de A Calzoa y deja en riesgo el ecosistema de Vigo Instagram Sons da Calzoa

El Bloque Nacionalista Galego de Vigo expresó hoy su "profunda preocupación" por la situación del sistema dunar de A Calzoa tras su reciente colapso y reclamó una intervención técnica urgente para garantizar su protección y recuperación.

El portavoz municipal del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas, se hizo eco de la denuncia pública realizada por la asociación ecologista ZOA, que se suma a las reiteradas advertencias formuladas por personal científico sobre el riesgo de degradación irreversible de este espacio, catalogado como hábitat de interés comunitario.

Según subrayó Igrexas, se trata de un sistema dunar de alto valor ambiental, con una función esencial de protección costera, que "ya venía sufriendo una presión continuada y una evidente falta de medidas efectivas de conservación y protección". A su juicio, el derrumbe producido por las intensas lluvias "no es un hecho imprevisible", sino consecuencia de una "acción negligente continuada por parte del Gobierno municipal".

En este sentido, el portavoz nacionalista criticó el "mal diseño e ineficacia" del cierre perimetral instalado en la duna, que no respondería a parámetros científicos básicos y cuyas deficiencias eran conocidas desde hace años por el Ayuntamiento. Además, denunció que veinte días después del derrumbe "sigue sin existir una actuación clara ni medidas visibles de protección", permaneciendo un talud descubierto que facilita el tránsito de personas y animales, incrementando la presión sobre el ecosistema.