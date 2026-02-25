Vigo avala la propuesta de Concepción Campos para presidir el Consejo de Transparencia

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha avalado la propuesta de Concepción Campos por parte del Gobierno de España para presidir el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en sustitución de José Luis Rodríguez Álvarez.

Esta entidad administrativa independiente es la encargada de velar por el acceso a la información pública y la transparencia en el ámbito estatal y tiene entre sus funciones resolver reclamaciones de los ciudadanos cuando la Administración General del Estado les deniega información pública.

Campos es secretaria del Gobierno Local del Concello de Vigo, ahora en excedencia, licenciada en Derecho por la USC, Doctora en Derecho y Directivo Público Profesional, Máster en Derecho de las Administraciones e Instituciones Públicas (USC) y Especialista en Gestión Pública Local (FEMP).

"Desde aquí lo que quiero es felicitarla y decirle al Gobierno que acertó en el nombramiento de una gran profesional con una enorme vocación de servicio público", ha declarado Caballero, que ha puesto en valor su "trabajo excepcional" en el Concello.