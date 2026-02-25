Galicia impulsa un proyecto para recuperar la volandeira en la Ría de Vigo

El Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) y la Asociación de Marisqueo a Flote de la Ría de Vigo, junto con investigadores del Instituto de Investigaciones Mariñas (IIM-CSIC), del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR) y de la Universidade de Vigo, han puesto en marcha el proyecto Volaria, con el objetivo de recuperar la comercialización de la volandeira, un bivalvo que lleva años sin poder extraerse por sus elevados niveles de plomo.

El proyecto estudiará los factores biológicos que influyen en la bioacumulación de plomo por la volandeira, así como los factores físico-químicos que provocan niveles altos de este metal en la Ría de Vigo. Según los investigadores, esta situación no afecta a otras especies de bivalvos y se debe tanto a la fisiología particular de la especie -que acumula plomo en forma de gránulos en los riñones, al igual que otros moluscos como el reloj- como a la contaminación histórica derivada de antiguas actividades industriales en la ría.

Los muestreos comenzaron este lunes 23 y se realizarán mensualmente durante un año para analizar la variación de la concentración de plomo según el ciclo gonadal de la especie. En febrero se llevará a cabo un muestreo intensivo de ejemplares de todo el rango de tallas, mientras que en mayo se recogerán sedimentos y volandeiras en distintas zonas de la ría para determinar, mediante isótopos estables, el origen del plomo. Además, desde principios de enero se realizan muestreos semanales de agua y se han instalado sensores acumuladores de metales en bateas, que permanecerán activos durante todo el año, para estudiar la variación temporal y espacial del plomo, tanto en su fracción disuelta como particulada.

El proyecto Volaria está financiado por la Xunta de Galicia y cuenta con la cofinanciación del 70% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA). Los responsables esperan que los resultados permitan restaurar un recurso clave para la economía local y garantizar su explotación sostenible en la Ría de Vigo.