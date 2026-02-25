El Concello de Vigo avanza en su "plan de choque" contra los baches y socavones

El mal estado de las calles de Vigo, derivado del tren de borrascas que ha afectado a la ciudad las últimas semanas, y que ha provocado múltiples quejas entre los vecinos, ha llevado al Concello a poner en marcha un Plan Especial de reparación.

Según ha destacado el alcalde Abel Caballero, dos equipos están trabajando "diariamente" desde el pasado viernes 13 de febrero para avanzar en este "plan de choque", aunque ha incidido en que "los días de lluvia muy intensa la situación es compleja para actuar".

El regidor ha señalado que este miércoles ha acudido a la Plaza de América para "comprobar in situ" que las obras se están ejecutando de manera "eficiente".

"Desde el viernes reparamos baches en Cesáreo Vázquez, Sanjurjo Badía, Camiño Estériz, Rúa Costa, Camiño Rabixo, Rúa Paraguay y hoy estamos en la Gran Vía", ha enumerado.

Además, a lo largo de estos días se ha intervenido en Gregorio Espino, Colón, Urzaiz, Jenaro de la Fuente, en el túnel de Beiramar, Sanjurjo Badía, Rola, Ecuador, México, Brasil, Paraguay, Palencia, Torrecedeira, María Berdiales, Maceiras, Fragoso, el vial de Bouzas, en la zona de Citroën, Castrelos y Camiño Regueiro.