Un agente fuera de servicio rescata a un septuagenario del ataque de dos perros en Cangas (Pontevedra)

Un agente de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio evitó el ataque de dos perros a un septuagenario en Cangas do Morrazo, en Pontevedra.

Según ha informado la Confederación Española de Policía en un comunicado remitido a Europa Press, fue en torno a las 19:30 horas de este pasado domingo cuando el agente, que se encontraba en su propio domicilio, fue alertado por vecinos y por los gritos de auxilio de la víctima.

Tras observar cómo un hombre de unos 70 años se encontraba apoyado en un muro mientras dos perros le atacaban, el policía y otros vecinos viandantes intentaron frenarlos usando palos, pero no lo consiguieron "debido a la gran agresividad de los canes".

De este modo, el agente cogió su coche y "golpeó al perro que tenía agarrado al hombre por una de sus extremidades, el cual ya estaba tendido en el suelo". A continuación, el agente bajó por la puerta del copiloto y alcanzó al hombre, "logrando introducirlo en el vehículo y ponerlo a salvo".

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una ambulancia y agentes de la Policía Local, siendo trasladada la víctima a un centro hospitalario de Vigo con pronóstico reservado, según ha subrayado este mismo comunicado.