Un policía nacional en una imagen de archivo. Shutterstock

Vigo

Un agente fuera de servicio rescata a un septuagenario del ataque de dos perros en Cangas (Pontevedra)

El agente cogió su coche y "golpeó al perro que tenía agarrado al hombre por una de sus extremidades, el cual ya estaba tendido en el suelo"

Un agente de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio evitó el ataque de dos perros a un septuagenario en Cangas do Morrazo, en Pontevedra.

Según ha informado la Confederación Española de Policía en un comunicado remitido a Europa Press, fue en torno a las 19:30 horas de este pasado domingo cuando el agente, que se encontraba en su propio domicilio, fue alertado por vecinos y por los gritos de auxilio de la víctima.

Tras observar cómo un hombre de unos 70 años se encontraba apoyado en un muro mientras dos perros le atacaban, el policía y otros vecinos viandantes intentaron frenarlos usando palos, pero no lo consiguieron "debido a la gran agresividad de los canes".

De este modo, el agente cogió su coche y "golpeó al perro que tenía agarrado al hombre por una de sus extremidades, el cual ya estaba tendido en el suelo". A continuación, el agente bajó por la puerta del copiloto y alcanzó al hombre, "logrando introducirlo en el vehículo y ponerlo a salvo".

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una ambulancia y agentes de la Policía Local, siendo trasladada la víctima a un centro hospitalario de Vigo con pronóstico reservado, según ha subrayado este mismo comunicado.