Encuentran un cadáver flotando en el puerto frente al Auditorio Mar de Vigo

Los servicios de emergencia han localizado un cuerpo sin vida de una persona flotando en el mar, en las inmediaciones del Auditorio Mar de Vigo. La Autoridad Portuaria dio el aviso sobre las 17:00 horas de este lunes.

Así lo informa el 112 Galicia, que explica que la Autoridad Portuaria de Vigo llamó a la central de emergencias para comunicar que acababan de localizar el cadáver entre la zona de Beiramar y O Berbés.

Por el momento, los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la persona. Además, la Policía Nacional ha informado que, debido al estado de descomposición que presenta el cuerpo, se desconocen qué pudo pasar, a la espera de realizar la autopsia.

En el operativo participaron Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local. Al mismo tiempo, se informó a Salvamento Marítimo, al Servizo de Gardacostas de Galicia y a los Bomberos y Protección Civil de Vigo por si fuera necesaria su intervención.