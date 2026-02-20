Restablecida la línea Vigo-A Coruña tras una incidencia que ha generado retrasos de hasta dos horas

La circulación ferroviaria de la línea entre Vigo y A Coruña se ha restablecido después de que una incidencia en los sistemas de señalización obligase a suspenderla durante cerca de una hora.

Según recoge Adif en sus redes sociales, la circulación se interrumpió en la bifurcación Arcade y bifurcación San Amaro debido a esta incidencia, y el personal de la empresa se encargó de solucionar el problema "a la mayor brevedad".

El tráfico se restableció antes de las 15:00 horas, pero hay trenes que todavía circulan con cerca de dos horas de retraso en algunos casos.