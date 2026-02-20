El PP de Vigo lamenta que Samil se quede sin bandera azul: "Es responsabilidad única del Concello"

El Partido Popular (PP) de Vigo ha lamentado este viernes que la playa de Samil volverá a quedarse sin bandera azul por segundo año consecutivo. Su presidenta, Luisa Sánchez, ha criticado que el Concello haya renunciado a presentar su candidatura y cuestionan si el gobierno local ha actuado para mejorar la calidad del agua en la desembocadura del río Lagares.

Ya el año pasado, el arenal vigués no fue distinguido por la asociación ADEAC porque la calidad de era "muy buena", pero no "excelente" en la desembocadura del río Lagares. "Desde entonces han tenido todo un año para actuar, ¿qué ha hecho durante todo este tiempo el gobierno de Caballero para tratar de revertir la situación?", se ha preguntado la líder local del PP.

Entonces, Caballero demandó "saber cómo y cúando hizo las analíticas", mostrando su desconfianza con la Xunta de Galicia. Luisa Sánchez considera que el regidor olívico trató de "desviar la atención y sacudirse de encima su responsabilidad". "No tuvo reparos a la hora de señalar a otra administración de un grave problema que es de su competencia", ha afirmado.

"La culpa de que Samil no tenga una calidad de agua excelente que permita ondear la bandera azul es responsabilidad única y exclusiva del Concello. Y por tanto un ejemplo más de su incapacidad manifiesta", ha recalcado la edil popular, quien ha exigido a alcalde de Vigo que explique si "se han investigado las causas de haya un aumento de bacterias que impide que el agua en Samil sea excelente".

También demanda conocer si acaso existen "vertidos ilegales o problemas en la depuradora que no conocemos", así como ha preguntado si el gobierno local ha tomado "alguna medida para mejorar la situación". "¿Prometerá de nuevo a la ciudadanía que se recuperará la bandera azul para Samil en 2027 mientras seguirá sin hacer nada para conseguirlo?", ha concluido la presidenta popular.