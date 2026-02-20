Detenidos en Vigo tras robar una cafetera, cápsulas y monedas de una asociación vecinal

La Policía Local de Vigo ha detenido a dos hombres, J.P.B., de 39 años, y M.S.T., de 38, ambos vecinos de la ciudad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Según ha informado el cuerpo policial, los hechos se produjeron en la madrugada de este viernes, 20 de febrero de 2026. La Central de Información y Mando recibió un aviso alertando de un posible robo en el interior de un establecimiento recreativo o asociación vecinal situado en la calle Val Miñor.

En el lugar, los agentes comprobaron que una de las ventanas de acceso estaba abierta. También acudió el responsable del local, quien indicó que se había activado la alarma de intrusión y que, a través de las cámaras de seguridad, había podido observar a dos individuos en el interior. Tras inspeccionar el inmueble, los policías confirmaron que los sospechosos ya no se encontraban allí, aunque faltaba una cantidad indeterminada de monedas y diversos objetos.

Con la descripción física facilitada y tras revisar las grabaciones de las cámaras, la información fue difundida a todas las patrullas en servicio. Minutos después, una unidad localizó a dos varones que coincidían con las características aportadas en la confluencia de las calles Espedrigada y Caleira. En el momento de la identificación, los agentes comprobaron que portaban una cafetera, varios paquetes de cápsulas de café, dos cajas de herramientas y una bandolera con monedas.