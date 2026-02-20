Detenido en Vigo por agredir a su pareja con un fuerte puñetazo en el rostro

La Policía Local de Vigo ha detenido a un vecino de la ciudad, O.R.G. de 35 años, por agredir presuntamente a su pareja, propinándole un fuerte puñetazo en la cara. Se lo acusa de un delito de violencia de género.

Según explica el cuerpo policial en un comunicado, los hechos ocurrieron sobre las 00:00 horas de la noche de este viernes, cuando una mujer alertó de que estaba siendo agredida por su pareja en un domicilio en la calle Extremadura.

Personados en el lugar, los agentes se entrevistaron con la víctima, la cual manifestó que mantuvo una discusión acalorada con su pareja y, en el transcurso de la misma, el hombre le propinó un fuerte puñetazo en el rostro. Los agentes observaron que la mujer presentaba una lesión en su pómulo izquierdo.

Por todo ello, se procedió a la detención del varón, quien se encontraba en una habitación del inmueble. La mujer fue trasladada a un centro sanitario para ser atendida de sus lesiones.