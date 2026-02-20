Detenida en Vigo una mujer por robar joyas y dinero en la casa donde trabajaba

Detenida una mujer en Vigo por robar joyas y dinero en la vivienda en la que trabajaba. Según ha informado la Policía Nacional, era la empleada del hogar en la casa de "una persona especialmente vulnerable".

La mujer aprovechó situaciones en las que se encontró sola en el domicilio para sustraer dos alianzas, un anillo y 160 euros en efectivo. Posteriormente vendió las alhajas en establecimientos de compra y venta de oro, consiguiendo casi 750 euros.

Los hechos fueron denunciados por la víctima, que había contratado a su empleada del hogar a principios del mes de noviembre. La mujer disponía de un juego de llaves propio del inmueble para realizar tareas domésticas.

La víctima no se percató del hurto hasta que notaron la falta de diversas joyas y dinero en la última semana. Así, con toda la información aportada, agentes de la Policía Nacional iniciaron las pesquisas para dar con el paradero de las joyas.

Descubrieron que la mujer las había vendido en un establecimiento de compra y venta de oro, recolectando 750 euros en efectivo. En consecuencia, los agentes la detuvieron por un delito de hurto y estafa. Las joyas han sido recuperadas y devueltas a su legítima propietaria.