El BNG lanza en Vigo la campaña "Pronúnciate" para galleguizar nombres y apellidos

La iniciativa anima a recuperar las formas originales de la onomástica y denuncia la “castellanización forzada”, especialmente durante el franquismo

El BNG presentó este viernes en Vigo la campaña "Pronúnciate", con la que anima a la ciudadanía a galleguizar nombres y apellidos para recuperar sus formas originales. La formación llama a revertir la "castellanización forzada" de la onomástica, especialmente durante el franquismo, cuando se prohibía de forma explícita el uso del gallego en los registros.

La diputada y responsable local, Carmela González, enmarcó la iniciativa como respuesta a la "pérdida alarmante" de hablantes y al retroceso "sin precedentes" del gallego, una situación que atribuyó al Gobierno del PP en la Xunta de Galicia por "obstaculizar su normalización" en ámbitos como la enseñanza y la administración.

"Registrar tu nombre en gallego y restaurar los apellidos deturpados es una expresión de libertad, dignidad y coherencia", defendió González, quien sostuvo que "este pequeño gesto" contribuye a la normalización y visibiliza la riqueza lingüística, revitalizando formas genuinas que "corren peligro de desaparecer".

La diputada animó a las viguesas y vigueses a dar el paso, que ella misma realizó en el pasado, y durante la presentación se escenificó el trámite en el Registro Civil de Vigo con la galleguización del nombre y apellido de Alexandre Basteiro (antes Alejandro Bastero), acompañado por cargos como el portavoz municipal Xabier P. Igrexas y el concejal Filipe Abalde.

Desde el BNG subrayaron que se trata de un procedimiento administrativo sencillo y anunciaron nuevas acciones informativas en las próximas semanas para explicar el proceso e invitar a la ciudadanía a recuperar la onomástica propia.