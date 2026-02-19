La Diputación de Pontevedra impulsará el Corpus de Ponteareas con un museo al aire libre y un producto virtual Rafa Estévez

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, han firmado este jueves dos convenios para consolidar la fiesta del Corpus como una referencia de tradición, cultura, turismo e innovación en la comarca de O Condado y A Paradanta y en el conjunto de la provincia.

Con un presupuesto de cerca de 170.000 euros aportados íntegramente por el organismo provincial, los proyectos permitirán crear un museo al aire libre centrado en el Corpus en el casco urbano y desarrollar un producto virtual para disfrutar de esta celebración, declarada de Interés Turístico Internacional, durante todo el año.

"Vamos a poder sentir, vivir y disfrutar del Corpus los 365 días del año", ha afirmado López en el acto de la firma de estos acuerdos en el Concello de Ponteareas, que se enmarcan en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de O Condado y A Paradanta, dotado con 1,5 millones de euros y financiado con fondos europeos obtenidos por la Diputación.

El primer acuerdo contempla una inversión de 80.000 euros para un producto virtual ligado al Corpus que, mediante realidad aumentada y el uso de un dispositivo electrónico, ampliará la experiencia con fotografías, vídeos e información adicional accesible tanto in situ como desde cualquier lugar del mundo.

El segundo, valorado en 87.000 euros, prevé la creación de un museo al aire libre que permita diseñar itinerarios accesibles e informativos por el centro urbano de Ponteareas.

Un turismo para "los 365 días del año"

López ha enmarcado los proyectos en el modelo turístico provincial basado en "la desestacionalización" y "la descentralización" y ha destacado el papel de la regidora: "Estos convenios van en la línea del modelo de turismo que queremos para la provincia: que no sea solo tres meses del año, sino los 365 días". "Nava Castro es una de las voces más autorizadas para hablar de turismo", ha destacado.

Por su parte, la alcaldesa ponteareana ha afirmado que los acuerdos permiten cumplir "una de las mayores ilusiones" del municipio: "Tener un espacio exclusivo para que cualquier persona que nos visite en cualquier época del año pueda ver cómo son nuestras fiestas y cómo las vivimos, con un museo al aire libre que señaliza todos los portales del recorrido de la procesión y de nuestras alfombras".