Arde una granja de pollos en Salceda de Caselas (Pontevedra)

Los servicios de emergencia continúan trabajando en Salceda de Caselas (Pontevedra), tras arder una granja de pollos. El incendio, registrado a primera hora de la mañana, causó daños materiales.

Según ha informado el CIAE 112-Galicia, el incendio se produjo sobre las 6:30 horas de este lunes en estas instalaciones industriales, ubicadas en la zona de O Torreiro. El incendio no ha ocasionado daños personales, como indica Europa Press.

Hasta el punto se desplazaron los Bomberos de O Porriño, personal de emergencias de Mos, Protección Civil de Salceda de Caselas y Guardia Civil. Aunque el incendio está extinguido los medios se mantienen en el punto.