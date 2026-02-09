Ofrecido por:
Arde una granja de pollos en Salceda de Caselas (Pontevedra)
Aunque el incendio está extinguido los medios se mantienen en el punto
Los servicios de emergencia continúan trabajando en Salceda de Caselas (Pontevedra), tras arder una granja de pollos. El incendio, registrado a primera hora de la mañana, causó daños materiales.
Según ha informado el CIAE 112-Galicia, el incendio se produjo sobre las 6:30 horas de este lunes en estas instalaciones industriales, ubicadas en la zona de O Torreiro. El incendio no ha ocasionado daños personales, como indica Europa Press.
Hasta el punto se desplazaron los Bomberos de O Porriño, personal de emergencias de Mos, Protección Civil de Salceda de Caselas y Guardia Civil. Aunque el incendio está extinguido los medios se mantienen en el punto.