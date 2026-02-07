La Xunta reprocha a Renfe no dar "solución" a la suspensión del transporte de basura desde Vigo

La conselleira, Ángeles Vázquez, en una visita a Caldas de Reis, a 7 de febrero de 2026 Xunta de Galicia

La suspensión del servicio ferroviario en Vigo también está afectando a la gestión de la basura. La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha reprochado a Renfe la cancelación del transporte de residuos sin dar "ningún tipo de solución".

"Se hizo una comunicación diciendo que por seguridad no se iba a acometer [el transporte], pero tampoco se nos dio ningún tipo de solución", ha censurado Vázquez, que ha estimado en 1.000 toneladas la cantidad transportada diariamente.

"Parece ser que esta situación va a continuar hasta el día 10", ha lamentado la responsable autonómica en declaraciones a los medios un día después de que la empresa pública conociese la suspensión. Renfe envió una carta en la que explicaba que el corte del servicio —que también afecta a pasajeros— se debe a razones de seguridad derivadas de las malas condiciones meteorológicas.

La situación ha afectado al traslado de residuos hacia y desde Vigo, por lo que Sogama está utilizando un total de 19 tráilers con plataforma para transportar la basura desde la estación de Guixar. Según ha detallado la conselleira, también ha habido "problemas" en Ourense.

"Hay que dar soluciones. Nosotros estamos dando una que no es el 100%, pero al menos no se está produciendo un caos en los distintos ayuntamientos", ha concluido la responsable autonómica, según informa Europa Press.

Trabajos en presas de la Xunta

Por otra parte, la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha destacado las "continuas" tareas que los técnicos de Augas de Galicia llevan a cabo en las cuatro presas de las que es titular el Gobierno gallego: Baiona, Eiras, O Con y Caldas de Reis, a donde se ha trasladado este sábado.

"El trabajo de actualización y modernización de los sistemas es constante para garantizar tanto el buen funcionamiento de las instalaciones como su seguridad", ha indicado, al tiempo que ha cifrado la inversión global para estos trabajos en 2025 y 2026 en 4,6 millones de euros.

Vázquez ha recordado que, a lo largo de 2025, se llevó a cabo una revisión de seguridad de las presas y algunas de las acciones que se identificaron como "necesarias" comenzarán a ejecutarse a lo largo de este año. Se trata, por ejemplo, de diversos trabajos de auscultación y mejoras de la digitalización del sistema SCADA de monitorización y gestión del plan de emergencia.