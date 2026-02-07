Vigo, aislada del servicio ferroviario por tercer día consecutivo y la venta sigue bloqueada

Renfe ha confirmado que mantendrá suspendido el servicio ferroviario con origen o destino Vigo este sábado. Es el tercer día consecutivo que no partirán trenes de la ciudad olívica debido a "condiciones meteorológicas adversas", mientras la venta de billetes continúa bloqueada desde este viernes.

Según ha informado la operadora, la anulación también responde al riesgo de inundaciones y posibles desprendimientos. Como recuerda Europa Press, esta situación afecta al servicio a Santiago de Compostela y a Ourense.

Ahora bien, en la información compartida por Renfe este sábado, la operadora pública ha remarcado que sí se está realizando el servicio de alta velocidad entre A Coruña, Santiago de Compostela y Ourense.

ACTUALIZACIÓN GALICIA • 07 de febrero



⛈️ Debido a las condiciones meteorológicas adversas y los avisos emitidos por @AEMET_ESP:



🔴 Continúa interrumpido el servicio ferroviario con origen o destino Vigo.



📢 Desde Renfe recomendamos prudencia en los desplazamientos.



📲… — InfoRenfe (@Inforenfe) February 7, 2026

Con todo, los viajeros que vayan de Vigo o Pontevedra a Ourense deberán de contratar medios ajenos a Renfe. Asimismo, la operadora facilitará a los usuarios cambios y anulaciones de billetes sin coste, como viene haciendo.

Además, esta suspensión se produce después de que Renfe bloquease en la pasada tarde la compra de billetes hasta el lunes inclusive, día en el que está previsto el comienzo de la huelga del sector ferroviario.

Suspensión "a petición" de Renfe

En los pasados días, Renfe insistió en que, pese a que Adif autorizase la circulación "en algunos tramos", decidió seguir con servicios suprimidos hasta la mejoría de las predicciones de riesgo para "dar garantía a trabajadores y viajeros".

Por su parte, Adif remarcó que la suspensión fue "a petición de la operadora": "Nosotros no teníamos ningún punto dañado". No obstante, durante esta el viernes se registraron dos incidencias que afectaron a trenes de mercancías, según indicaron fuentes consultadas por Europa Press.