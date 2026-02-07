Renfe comunica a Rueda que espera restablecer el servicio en Vigo este fin de semana

El aislamiento ferroviario de Vigo puede acabar este mismo fin de semana. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha mantenido una conversación con el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, que espera restablecer el servicio "con brevedad".

Durante la conversación, Rueda ha tenido la oportunidad de expresar sus críticas a Fernández Heredia, tras lo que considera una decisión "inadmisible" de Renfe. El líder del ejecutivo gallego comparte "la necesidad de ser prudentes", pero denuncia la "falta de comunicación" con su administración.

"La suspensión de líneas sin apenas explicaciones, de manera descoordinada y dejando sin servicio a miles de personas es inadmisible", ha aseverado el presidente gallego. Además, ha recordado que la decisión de Renfe obligó a la Xunta a reforzar los autobuses "sin prácticamente información previa".

En el mismo mensaje de X, antiguo Twitter, Rueda ha comunicado que el presidente de Renfe le ha transmitido que espera "restablecer el servicio con brevedad, posiblemente este fin de semana". Según el líder popular, la operadora está realizando unas "comprobaciones" que está acabando en estos momentos.

Entendemos e compartimos a necesidade de ser prudentes, pero a suspensión de liñas sen apenas explicacións, de xeito descoordinado e deixando sen servizo a miles de persoas, é inadmisible, igual que a falta de comunicación coa Xunta, que… — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) February 7, 2026

"Espero que sea así", ha añadido el presidente autonómico, quien ha deseado que el "compromiso de coordinación y transparencia" se empiece "a cumplir por el Ministerio de aquí en adelante". Rueda critica así la falta de información transmitida por la cartera que dirige Óscar Puente.

Renfe mantiene suspendida la circulación ferroviaria con origen o destino Vigo desde este jueves por causas meteorológicas y el riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierra. Además, la operadora ha bloqueado las ventas de billetes en las líneas de media distancia afectadas hasta el lunes.

Besteiro insiste en "razones de seguridad"

Por otra parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha remarcado que la suspensión de servicios ferroviarios atiende a "razones de seguridad": "Respondemos a los mensajes de los técnicos, que nos dicen cuándo debemos salir y cómo debemos salir".

Preguntado por los medios en relación a esta cuestión, el líder de los socialistas gallegos ha reclamado una "mejor coordinación institucional", dado que ve "necesario" asegurar "información clara" a los usuarios y activar medidas complementarias.

"Ante todo, seguridad y cumplir con lo que nos trasladan los técnicos de que se puede utilizar un servicio o no y, en el momento de las borrascas que estamos padeciendo, nos manejemos en el prisma de la seguridad y la confianza", ha concluido, según recoge Europa Press.