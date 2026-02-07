El PP de Vigo pide a Caballero reforzar las becas de la EOI y revertir el "tijerazo injustificado"

El Partido Popular de Vigo ha lamentado este sábado que el Concello de Vigo haya "recortado un año más" las becas para estancias en el extranjero dirigidas a los estudiantes de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI). Así, han pedido que se refuerce la convocatoria y se revierta el "tijerazo injustificado".

En concreto, los populares han demandado que se incremente la dotación presupuestaria dedicada a esta partida para evitar que nadie se "quede fuera". "Cubrir todas las solicitudes no va a desequilibrar las arcas municipales", ha afirmado el portavoz del grupo municipal en la oposición, Miguel Martín.

El edil ha explicado que el año pasado, tras pasar de 100 becas disponibles en 2024 a 50, un tercio de los solicitantes se quedaron fuera de la convocatoria. "Fue un tijerazo injustificado que supuso que 25 alumnos que habían solicitado la beca y cumplían los requisitos se quedarán finalmente sin la ayuda", ha aseverado.

"Especialmente relevante fue el caso del idioma japonés donde se quedaron fuera 11 alumnos, prácticamente el doble de las 6 becas adjudicadas. En el caso del francés fueron 6 lo que acabaron en lista de espera como suplentes de otros tantos beneficiarios", ha apuntado.

Cabe recordar que el alcalde Abel Caballero anunció esta semana que su gobierno dedicará 88.750 euros a este programa de becas lingüísticas, que beneficiarán a 50 alumnos: 19 para Reino Unido/Irlanda, ocho para Italia, siete para Japón, seis para Francia, cinco para Alemania, tres para Portugal y dos para China.

La ayuda incluye la estancia de dos semanas en la ciudad elegida libremente por la persona beneficiaria, los gastos de viaje de ida y vuelta, y, en el caso de Reino Unido e Irlanda, también cubre el acompañamiento de un monitor o docente de la Escuela Oficial de Idiomas para grupos de quince o más personas.