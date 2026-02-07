El PP llama "fascista y dictadora" a la alcaldesa de Moaña (Pontevedra): "Rompieron la democracia"

"Fascista y dictadora". Así han calificado los tres grupos municipales del Partido Popular de O Morrazo (Pontevedra) a la alcaldesa de Moaña y presidenta de la Mancomunidad, Leticia Santos. La regidora nacionalista ordenó la expulsión de una edil 'popular' tras advertirle en tres ocasiones por su comportamiento.

La concejala del PP, Estela Santomé, participaba en el debate sobre la polémica subida de la tasa de basura en la comarca cuando fue expulsada del pleno por Santos. "No nos querían dejar hablar a nosotros, ni tampoco a los vecinos, convirtiendo el consistorio en un búnker lleno de vallas para amedrentarlos", ha criticado.

Los populares de los tres concellos acusan así a la alcaldesa de Moaña de actuar de manera premeditada para "callar las discrepancias y la fuerte contestación social". En este sentido, han asegurado que Santos realizó seis advertencias a tres representantes del PP en poco más de dos minutos.

"Leticia Santos y el BNG son un partido que no soporta la discrepancia, se creen que tienen la verdad única y llevan muy mal que la inmensa mayoría de O Morrazo esté en contra de este atraco a mano armada. Por eso rompieron la democracia y recurrieron a la violencia para silenciarnos", ha añadido la concejala expulsada.

Las también portavoces del PP en O Morrazo, Dolores Hermelo y Elena Estévez, han mostrado su solidaridad con Santomé y aseguran que se trata del "episodio más vergonzoso de la historia del BNG" en la comarca. Por esta razón, exigen la dimisión de Leticia Santos.

Cabe recordar que el pleno de octubre en el que se dio luz verde a la medida estuvo marcado por una tensa protesta: hubo gritos, abucheos, insultos y lanzamiento de huevos y piedras. Entonces, la alcaldesa de Moaña advertía que "no está justificada la violencia nunca".