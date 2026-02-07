Dos errores en defensa condenaron al Celta a la derrota frente al Osasuna

Javi Rueda durante el encuentro contra el Osasuna en Balaídos, a 6 de febrero de 2026 Celta

Dos errores en tareas defensivas condenaron al Celta frente al Osasuna. Los celestes resbalaron en la vuelta a casa de Fer López, con la lluvia como uno de los grandes protagonistas del encuentro.

Tras un inicio prometedor, los navarros impusieron su poderío en el área. En el minuto 35, Ante Budimir, quien ya marcó dos goles a Radu en el partido de ida, le ganó la posición a Starfelt en un centro de Raúl Moro (0-1).

Desde el pitido inicial, el Celta se hizo con el juego y buscó imponer su ritmo. Los vigueses combinaban con criterio y generaron aproximaciones por las bandas, aunque sin encontrar la profundidad necesaria para inquietar con claridad.

Y es que los rojillos fueron más efectivos que los celestes. Hugo Álvarez, Javi Rodríguez e Illaix Moriba tuvieron la ocasión de igualar el marcador. Malos disparos y una gran actuación de Sergio Herrera impidieron el gol del Celta en la primera parte.

Un polémico penalti trajo vida al Celta al comienzo de la segunda parte. El colegiado, José Luis Munuera Montero, acudió al VAR para comprobar la mano de Catena en el interior del área tras un disparo de Borja Iglesias.

La infracción del defensa de Osasuna era clara, pero una posible falta previa de Fer López hizo dudar a la sala de videoarbitraje. Tras cinco minutos frente al monitor, José Luis Munuera, señaló el punto de penalti y Borja Iglesias no perdonó (1-1).

Con las tablas en el marcador, el mal tiempo se convirtió en el protagonista del encuentro. La pelota ya no circulaba con tanta facilidad y el Osasuna comenzaba a conquistar terreno a los de Giráldez.

Otro centro condenaría a los celestes. En esta ocasión, Catena le ganó la posición a Mingueza. Un cabezazo que dirigió el balón a la espalda de Marcos Alonso, quien se mostró débil ante un Raúl García que consiguió ejecutar un disparo certero (1-2).

Ni la entrada de Iago Aspas supuso un giro de guion del encuentro. El Celta registra así su primera derrota en Balaídos este 2026 y mantiene su séptima posición, con Osasuna y Real Sociedad pisándole los talones.