Caballero exige a Renfe que facilite autobuses "para no dejar desatendidos" a los viajeros de Vigo

Tercer día consecutivo sin trenes en Vigo y Renfe continúa sin ofrecer una alternativa a los afectados. Por esta razón, el alcalde Abel Caballero ha exigido a la operadora pública que facilite autobuses para no "dejar desatendidos" a viajeros de la ciudad olívica.

"No entramos a discutir las razones de seguridad, pero sí planteamos a Renfe que no pueden dejar desatendidos a los viajeros que adquirieron sus billetes", ha reclamado el regidor socialista, solicitando una alternativa por transporte por carretera para todas aquellas personas que tuvieran viajes "previamente establecidos" con la compañía estatal.

Así, Caballero critica que la empresa pública no haga "caso a este llamamiento". "No está cumpliendo con sus obligaciones y está dejando de atender a miles y miles de viajeros", ha sentenciado el alcalde de Vigo, que ha pedido a Renfe que "se ponga manos a la obra y facilite medios alternativos".

Y es que hasta el momento, los viajeros se han visto obligados a contratar medios ajenos a Renfe, quien ha reiterado que facilitará a los usuarios cambios y anulaciones de billetes sin coste. Además, la venta de billetes se ha bloqueado hasta el lunes, como mínimo.

Cabe recordar que la suspensión de los viajes en tren con origen o destino Vigo se debe a las condiciones meteorológicas derivadas de los temporales Leonardo y Marta, así como al riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierra. Además, Adif ha notificado dos incidencias que afectaron a trenes de mercancías.

Restablecer el servicio este fin de semana

Por otro lado, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha informado por redes sociales que ha mantenido una reunión con el presidente de la operadora pública, Álvaro Fernández Heredia. El responsable de Renfe ha avanzado que espera poder restablecer el servicio este mismo fin de semana.

Según ha comunicado Rueda, quien ha denunciado la "falta de comunicación" de la empresa pública estos días, la operadora está realizando unas "comprobaciones" que está acabando en estos momentos.