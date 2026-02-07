Aprobada la subida de la tasa de la basura en O Morrazo (Pontevedra)

La medida, aprobada en una sesión celebrada en el Concello de Moaña, contó con los votos a favor del BNG —de los tres ayuntamientos—, del PSOE de Cangas y de Bueu, e Izquierda Unida. Se han abstenido el PSOE de Moaña y se han opuesto Alternativa dos Veciños y el concejal no adscrito de Bueu, Daniel Chapela.

El pleno ha estado marcado por el abandono de los ediles del Partido Popular (PP) de Cangas, Moaña y Bueu tras la expulsión de la concejala popular Estela Santomé. La presidenta de la Mancomunidad de O Morrazo, Leticia Santos, había advertido a la edil de Moaña en tres ocasiones por su comportamiento.

Ante esto, como informa Europa Press, la edil se ha negado a abandonar la sala por lo que Santos ha pedido a la Policía Local que interviniese. Ha sido entonces cuando sus compañeros de partido también han abandonado el salón de plenos. La sesión se reanudó minutos después y se desarrolló sin incidentes.

La tasa fue aprobada inicialmente en el mes de octubre en un pleno, celebrado en el Concello de Cangas, y que estuvo marcado por protestas. En aquel momento, los ediles que participaron en la sesión no pudieron salir hasta una hora más tarde de finalizar el pleno y lo hicieron escoltados por la Guardia Civil y la Policía Local.

Además de los gritos y abucheos, algunos de los participantes en la protesta volcaron dos contenedores frente al edificio municipal, se cortó el tráfico y hubo lanzamiento de huevos y de piedras.