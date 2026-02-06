Vigo aprueba su quinto plan integral de Igualdad: "Es muy ambicioso, queremos que sea referencia en España"

La Xunta de Goberno Local ha aprobado el quinto Plan Integral de Igualdad del Concello de Vigo que tendrá vigencia en el periodo entre 2026 y 2030.

Se trata de un plan "muy ambicioso" que incorpora 154 medidas para reforzar el compromiso con la igualdad, el feminismo y la lucha contra la violencia de género.

"Es una hoja de ruta para que Vigo sea una ciudad más justa y más libre de desigualdades", ha declarado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha añadido que quieren "que sea una referencia en toda España en igualdad y en la lucha contra las violencias machistas".

Estas medidas sitúan la igualdad entre mujeres y hombres "como un eje de todas las políticas" que se apliquen desde el Gobierno local para dar relevancia a la mujer en cuestiones de justicia social y progreso colectivo.

Caballero también ha puesto en valor el papel "muy importante" que ha jugado el Consello Municipal da Muller en la asesoría para elaborar el plan de igualdad en el que han trabajado diferentes colectivos de igualdad y feministas, además de entidades sociales y profesionales.

Entre los ámbitos que se han considerado como prioritarios, se encuentran "la gobernanza en igualdad, la economía que ponga la vida en el centro, el impulso de la corresponsabilidad y el empoderamiento y participación de las mujeres".

También, ha añadido el regidor, "una mirada feminista del urbanismo, de la seguridad y de la acción climática; reafirmar el compromiso del Concello con la protección de las mujeres en situación de especial vulnerabilidad; e incluir medidas de prevención, de sensibilización social, de atención integral y acompañamiento, actuando sobre las causas estructurales de la explotación, como la demanda, la desigualdad económica y la falta de alternativas reales".