Vigo afronta su segunda jornada sin trenes por culpa de la borrasca

Vigo vivirá este viernes su segunda jornada sin conexiones ferroviarias, después de que desde Renfe confirmasen ayer que seguía activo el riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierra, por lo que continuará suspendido el servicio ferroviario con origen y destino a la ciudad olívica.

Además, esta jornada se suma un nuevo trayecto afectado, el de Ourense - Carballiño - Santiago. Desde la operadora ofrecen el cambio de billete o la devolución sin gastos, pero han confirmado que no se establecerá, hoy tampoco, un plan alternativo de transportes por carretera.

🚨ÁMBITO GALICIA - ACTUALIZACIÓN DEL SERVICIO PARA EL VIERNES 6 DE FEBRERO



🌧️Derivado de las condiciones meteorológicas adversas, sigue activo el riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierras en el Eje Atlántico. Se mantiene suspendido el servicio ferroviario con origen… — InfoRenfe (@Inforenfe) February 5, 2026

Esta ausencia de conexión también afecta a municipios como Pontevedra, Redondela, Ourense y Vilagarcía de Arousa, lo que ha provocado múltiples críticas a lo largo del día de ayer.

Desde el Concello de Vigo se ha reclamado el servicio de autobuses alternativos que conecten la ciudad olívica con Santiago de Compostela "con las mismas frecuencias que el tren y con capacidad suficiente para el traslado de todas y todos los usuarios".

Xunta y BNG, por su parte, también han demandado un plan alternativo ante una suspensión que, por el momento, es indefinida, y desde el Gobierno gallego se ha contactado con la empresa concesionaria de bus para articular refuerzos por carretera en el tramo del Eje Atlántico.

Alerta naranja en la costa

En el parte meteorológico de este viernes, la costa de las Rías Baixas seguirá en alerta naranja por oleaje a lo largo de todo el día y hasta el sábado a las 12:00 horas, momento en el que descenderá a alerta amarilla.

Además, desde las 15:00 horas de hoy y hasta las 03:00 horas del sábado, está activada la alerta amarilla por viento en el mar con rachas que podrían superar los 50 kilómetros por hora.