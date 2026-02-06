La suspensión de trenes en Vigo obliga a Sogama a reforzar el transporte de residuos por carretera

Contenedores de transporte ferroviario de residuos de Sogama en una imagen de archivo Adolfo Pérez Fernández / EP

La empresa pública encargada de la gestión y tratamiento de residuos urbanos de la mayoría de ayuntamientos de Galicia, Sogama, ha tenido que reorganizar el transporte de los residuos ante la suspensión de la circulación ferroviaria desde y hacia Vigo en las jornadas de este jueves y este viernes, por el temporal.

Según ha informado la sociedad a Europa Press, se ha visto obligada a tomar esta medida "debido al riesgo de que las plantas de transferencia del sur de la Comunidad no puedan ser atendidas".

Así, ha señalado que en las plantas de Vigo y O Porriño no ha sido posible atender descargas la pasada noche, y también se han visto afectadas este viernes por la mañana las de O Rosal, Arbo, y A Lama.

Renfe ha dirigido una carta a la empresa contratista de Sogama para el transporte combinado de residuos en la que explica que el corte del servicio, tanto para viajeros como para mercancías, obedece a razones de seguridad derivadas de las malas condiciones meteorológicas.

Debido a esto, Sogama tiene 70 contenedores "paralizados" en la vía férrea que llega a su complejo de Cerceda, y que tendrían capacidad para transportar 1.400 toneladas de residuos. Se da la circunstancia de que, desde la terminal de Vigo-Guixar, Sogama transporta alrededor del 60% de la basura en tren, y un 32 % del total de residuos que gestiona en Galicia.

En estas circunstancias, y a las puertas de un fin de semana, Sogama ha decidido reforzar el transporte por carretera con 11 camiones plataforma que trasladan los residuos desde la estación de Guixar hasta Cerceda, y otros 8 camiones con plataforma 'multilift'.

También ha contactado con las empresas de recogida municipal para coordinar el vaciado de camiones cuando los contenedores llegan a las plantas, para evitar retenciones y tiempos de espera.

Por otra parte, ampliará los horarios de las plantas de transferencia de la provincia de Pontevedra, que son las más afectadas, destinando más medios humanos y materiales.