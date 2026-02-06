Segundo día sin trenes en Vigo y con problemas para coger un bus: "Al final viene a buscarme mi padre"

Segundo día sin trenes en Vigo con problemas para coger un bus: "Al final viene a buscarme mi padre" Treintayseis

En el segundo día sin trenes con origen y destino a Vigo a causa del temporal, la estación de Vialia muestra una estampa poco habitual: vacía, sin movimiento y con un mensaje en la pantalla que avisa que no hay servicio y, añade, "sin medios alternativos".

En contraste, la estación de autobuses se ha convertido esta mañana en la zona en la que derivan todos aquellos que han visto anulados sus planes ferroviarios y que buscan en el transporte de carretera una solución. No la ofrece Renfe, sino que depende de cada viajero adquirir el billete para poder completar su ruta.

Una larga fila espera a ser atendida en las taquillas, mientras muchos esperan sentados en las butacas del hall a poder poner rumbo a sus destinos. Entre ellos está Laura, una joven que vuelve todos los viernes a Santiago de Compostela para pasar el fin de semana con sus padres.

"Tenía billete de tren, pero al cancelarse compré ayer por la noche un billete para el bus de hoy a las 10:30 horas", explica. Llegó a la estación con casi una hora y media de antelación y se encontró con que Monbus había anulado el viaje. "Me dijeron que volviese en un rato y me dieron un justificante de pago", añade.

Pero al regresar, le dijeron que cogiese otro billete online, "pero ya no quedan", lamenta. "El siguiente bus sale en dos horas, así que al final estoy esperando a que venga mi padre a buscarme", dice con media sonrisa de hartazgo.

Un viaje a París, en riesgo

Esperando a un autobús también se encuentran un grupo de chicas tras una larga espera llena de altibajos. "Teníamos un viaje superchulo programado para ir a París", comenta Lara, que hace las veces de portavoz. Se enteraron de la cancelación de los trenes ayer por la prensa y poco antes de que saliese se lo confirmaron a través de un correo electrónico.

Ante la posibilidad de no poder viajar hoy hasta Vigo, fue un padre el que las trajo hasta la ciudad olívica, donde hicieron noche. Al ir complicándose toda la operativa del viaje, cancelaron el billete con Monbus para ir hasta Oporto para asegurarse el viaje con Flixbus.

"Por cancelar el billete con Monbus perdimos 40 euros porque no nos devuelven el dinero. Además, nos cobraron 35 euros de llamada sin avisarnos", replican indignadas. En principio, podrán llegar al aeropuerto Francisco Sá Carneiro para coger su vuelo a las 17:00 horas, hora portuguesa.

Destino Madrid

Con destino a Madrid hay varios afectados. Por un lado, Mercedes, que tras cancelarse su viaje en tren ayer, hoy tiene un autobús hasta la capital. "El lunes viajo a Venezuela y quería asegurarme poder estar en Madrid para no tener problemas", asegura.

Más complejo ha sido el caso de Aldana, Blas y Luna. Tras suspenderse ayer los viajes en tren, cambiaron el billete para viajar hoy a Madrid a las 06:00 horas, pero el anuncio de que tampoco habría conexiones ferroviarias este viernes les llegó tarde y en cascada: a uno a las 21:00 horas, a otra a las 23:00 y a la tercera, a las 01:00 horas.

Tienen entradas para acudir hoy a las 20:30 horas al concierto de MVRK en el Movistar Arena, así que, "como no ofrecen alternativa", compraron billetes de autobús. "La página de Monbus estaba saturada, pagamos pero no nos llegaron los billetes", denuncian.

Por ello, se plantaron esta mañana para pedir una solución, que finalmente han encontrado. "No aparecemos en la lista, pero la trabajadora nos ha dicho que sube con nosotros al autobús y le dirá al conductor que podemos viajar; además, nos han pedido que tengamos un justificante de pago del billete".

De momento, ni Adif ni Renfe han comunicado ningún cambio en la previsión de este segundo día sin trenes en Vigo.