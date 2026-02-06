El PP de Vigo critica la inacción de Caballero ante la suspensión indefinida de las conexiones ferroviarias

El Partido Popular de Vigo ha criticado la actitud de Abel Caballero ante la "crisis" provocada por la suspensión indefinida de las conexiones ferroviarias con origen y destino Vigo por parte de Renfe desde este pasado jueves. El portavoz del grupo municipal, Miguel Martín, ha lamentado que el alcalde haya optado por "ponerse de perfil ante un grave problema que afecta a miles de viajeros".

"No hemos oído ni una sola palabra en defensa de los vigueses, lo que demuestra una dejación de funciones absolutamente inaceptable", ha señalado el concejal popular. En este sentido, el portavoz popular critica que la única respuesta del gobierno municipal ante la situación haya sido "un comunicado de apenas ocho líneas en el que dice que Renfe no puede dejar desatendidos y sin servicio de transporte a los viajeros de Vigo y pide a la operadora que habilite un servicio de autobuses alternativo".

Además, Martín ha recordado que la única administración que ha tomado medidas para atender a los viajeros ha sido la autonómica. "Desde el minuto cero, la que se ha puesto a trabajar por los afectados ha sido la Xunta, que ha reforzado de inmediato los autobuses con origen y destino Vigo", ha remarcado el portavoz del grupo municipal popular.