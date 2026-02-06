Concluyen las obras de humanización de la avenida de Galicia, en Vigo

La Xunta acaba de completar las obras de humanización de la avenida de Galicia, en Vigo, cuyas dos fases supusieron una inversión de 6,7 millones de euros. La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, junto a la delegada territorial de la Xunta en Vigo y la directora general de Movilidad, Judit Fontela, visitó este viernes la zona y destacó el compromiso de la Xunta de seguir avanzando con infraestructuras "cada vez más seguras, habitables y saludables".

Allegue subrayó que la intervención supone "un antes y un después" para el barrio de Teis y la ciudad de Vigo, "con una auténtica renovación" de esta carretera PO-323, donde se ha actuado en un total de 2 kilómetros para mejorar la seguridad y ganar espacio para las personas.

En concreto, la Administración autonómica ha finalizado la segunda de las dos fases en que se dividió la remodelación de este eje vertebrador de la parroquia de Teis: la humanización de un tramo de 1,5 km entre el IES de Teis y el límite con el municipio de Redondela. Previamente, se ejecutó el tramo entre el instituto de Teis y la avenida de la Mariña Española, de medio kilómetro.

Allegue puso en valor las intervenciones realizadas en toda la humanización, que incluyeron la reordenación de la sección transversal de la carretera para redistribuir espacios, la reposición de pavimentos, la dotación de nueva iluminación y la plantación de árboles. Además, se crearon más de 100 nuevas plazas de aparcamiento.