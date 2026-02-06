Concello de Vigo y Cámara de Comercio colaboran en la organización de cursos de formación para jóvenes Concello de Vigo

El Concello de Vigo y la Cámara de Comercio colaborarán en la organización de cursos de formación para jóvenes.

Tras mantener un encuentro con el presidente y el gerente de la Cámara de Comercio, José García Costas y Víctor Varela, Caballero anunció la cesión gratuita de los espacios de la Casa de la Juventud para que la organización empresarial pueda implementar cursos cofinanciados por el Fondo Social Europeo.

Entre otras acciones, están previstas formaciones para fomentar el emprendimiento y la creación de startups, así como apoyo a la inserción laboral mediante el programa 'Talento Novo Pice', dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años que no estudian ni trabajan y a las empresas que deseen contratar a jóvenes cualificados.

En su intervención, el regidor recordó que el Concello remodeló la Casa de la Juventud en 2025 con un presupuesto de 99.766 euros.