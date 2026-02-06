Caballero visita el renovado espacio expositivo de la primera planta de la Casa de las Artes de Vigo

Caballero visita el remodelado espacio expositivo de la primera planta de la Casa de las Artes de Vigo Concello de Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, acompañado por la primera teniente de alcalde, el concejal de Cultura, el director de los museos municipales y el responsable del Museo Quiñones de León, ha visitado este viernes el remodelado espacio expositivo de la primera planta de la Casa de las Artes.

Las obras de mejora contaron con una inversión de 200.000 euros por parte del gobierno municipal e incluyeron la instalación de nuevos paneles, iluminación y puertas, además del pintado de paredes y la climatización para la preservación de las obras.

"Disponemos de una primera planta nueva para exposiciones en una ciudad que crea arte, en la que la pintura juega un papel importante y en la que la renovación del siglo XX en toda España y parte de Europa se fraguó desde Vigo", recalcó el regidor durante la visita a las obras de mejora de la primera planta de la Casa de las Artes.

El regidor avanzó que en breve todas las salas remodeladas de la primera planta acogerán "una gran exposición de la colección municipal de arte gallego", mientras recordó que en la planta baja habrá exposiciones temporales, la segunda planta albergará la exposición permanente de la colección Torras y la tercera mantendrá la muestra de la colección Laxeiro. "Ese antiguo Banco de España es hoy, tras la remodelación, una maravillosa sala de exposiciones con tres plantas, cada una con motivos distintos", sentenció.