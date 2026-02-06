Caballero reclama a la Deputación una "deuda" de 50 millones: "Viene a Vigo a llevarse el dinero"

Nuevo episodio del conflicto entre el Concello de Vigo y Deputación de Pontevedra. El alcalde Abel Caballero ha reclamado este viernes al gobierno provincial una supuesta deuda de 50 millones de euros, por lo que la institución provincial ha dejado de invertir en la ciudad. "No atiende a Vigo como debe", ha señalado el regidor.

En declaraciones enviadas a los medios recogidas por Europa Press, Caballero ha asegurado que la Deputación "debe" a la ciudad "los atrasos de la subida de los precios", correspondientes a los convenios, lo que ha cifrado en unos tres millones, y ha asegurado que también debe un millón y medio de euros del año 2025 y otros dos millones de 2026.

Por otro lado, ha subrayado que el ente provincial "se financia desde el Gobierno de España", ya que no tiene impuestos propios, y el Gobierno otorga recursos "dependiendo de la economía y la población de cada una de las ciudades". "Pues Vigo le aporta la tercera parte del presupuesto, 85 millones", ha incidido, al tiempo que ha criticado que el retorno a la ciudad es de solo 5 millones anuales: "¿Dónde están los 80 restantes?".

Para Abel Caballero es un "escándalo" que la Deputación "presuma" de un convenio anual de 5 millones. Al respecto, ha recordado que esa aportación se fijó hace once años, con la socialista Carmela Silva de presidenta de la institución, en un acuerdo "que tenía vocación de ir duplicando cada 10 años".

"Pero realmente tendría que ser cada 5 años duplicar la cantidad", ha apostillado el alcalde, que ha insistido en que "la Diputación viene a Vigo a llevarse el dinero a otros sitios". También ha afeado al gobierno provincial que presuma de aportar 5 millones, "una cantidad ridícula". "Tendrían que estar aportando 50 millones", ha proclamado.

Respuesta de la Deputación

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha censurado el discurso de Caballero, lleno de "mentiras, demagogia y populismo". Así, ha criticado su "profunda insolidaridad hacia el resto de ayuntamientos". "Pero me parece aún más triste que imite al mismísimo Puigdemont con su discurso de 'España nos roba', que él transforma en 'la Diputación se lleva dinero de Vigo'", ha señalado.

Sánchez ha advertido al regidor de que "le fallan los números" porque, desde que el PP llegó al gobierno de la Diputación en 2023, ha comprometido para Vigo más de 47 millones de euros en inversiones. Esta cifra no incluye las ayudas a asociaciones, subvenciones a deportistas, patrocinios de eventos, etc.

La vicepresidenta provincial ha enumerado las inversiones en marcha: grada de Gol del Estadio de Balaídos (13 millones a través de un convenio con el Ayuntamiento), piscina de Teis (5 millones a través de un convenio con Ayuntamiento de Vigo), Teatro Cine Fraga (14,8 millones a través de un convenio con la Xunta de Galicia), y cinco millones que la Diputación de Pontevedra ha reservado en el presupuesto anual de 2026 para inversiones en Vigo.

A esto se suman las obras repartidas por diferentes puntos de la ciudad, con una inversión provincial de 9,25 millones. "Por tanto, estamos hablando de 23,5 millones de euros anuales comprometidos para mi ciudad desde que soy vicepresidenta", ha remarcado, y ha añadido: "Nunca antes había sucedido. Nunca antes se había invertido tanto desde la Diputación en mi ciudad".