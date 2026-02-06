Ofrecido por:
El BNG de Vigo propone mejorar el IFEVI para acoger grandes conciertos y eventos
Los nacionalistas han hecho un llamamiento para aprovechar el recinto ferial y desechar de forma definitiva el proyecto de Vigo Arena en Navia
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha propuesto este viernes una mejora de las instalaciones del Instituto Feiral de Vigo (Ifevi) para acoger grandes conciertos y eventos. Los nacionalistas han trasladado al patronato esta sugerencia para que sea incluida en el plan estratégico del recinto.
El portavoz del grupo municipal, Xabier P. Igrexas, considera que es momento de aprovechar el potencial del Ifevi, que asegura que está "infrautilizado". "A tarefa é poñer a punto o recinto feiral mellorando, modernizando e dotando tecnicamente as súas instalacións", ha defendido.
El líder nacionalista ha valorado que destinar el recinto para grandes conciertos y eventos tiene que implicar en paralelo "que se deseche de manera definitiva la delirante idea de construir el Vigo Arena". Ha recordado que este proyecto supondría arrasar con "25.000 metros cuadrados de bosque en A Barroque, en Navia".
En esta línea, Igrexas ha subrayado que esta iniciativa municipal fue legalizada "por la puerta de atrás" con una modificación en la aprobación provisional del nuevo PXOM. "Para que Vigo conte cun recinto fechado para grandes concertos e eventos artísticos non é necesario destruír un espazo natural de enorme valor ambiental", ha advertido.
"A cidade non necesita dilapidar recursos públicos para construír unha especie de mausoleo de Caballero nin unha Cidade da Cultura en Navia", ha añadido el edil nacionalista, quien ha enumerado otras mejoras necesarias en el recinto: mejor conexión por autobús y más capacidad de aparcamientos, proponiendo un acuerdo con el aeropuerto.