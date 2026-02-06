Analíticas confirman la presencia de plomo en puntos de la red de agua del entorno del IES de Beade, en Vigo Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia informó al Ayuntamiento de Vigo y a la empresa Aqualia, encargada del suministro municipal de agua, de los resultados de unas muestras tomadas esta semana en la zona de abastecimiento de Quintián, en el entorno del IES de Beade.

Los resultados de las muestras, recogidas por inspectores de Salud Pública en un punto de la red general y en tres acometidas, confirmaron la presencia de plomo y otros metales (hierro, aluminio y arsénico) en dos de las tres acometidas analizadas.

Ante esta preocupante situación y para comprobar el estado de las instalaciones, el director territorial de Educación, César Pérez Ares, visitó el centro este jueves junto con responsables técnicos, la dirección del IES Beade y un representante de la empresa de suministro de agua.

Durante la inspección verificaron que todas las tuberías por las que se consume el agua dentro del centro son de polietileno, un material seguro, desde el contador exterior hasta el interior del edificio. Esto confirma que el plomo no procede de las instalaciones del centro, sino de las tuberías exteriores.

"No sirve de nada que tengamos todas las instalaciones perfectas en el interior con polietileno cuando existe un arrastre de plomo desde las tuberías municipales exteriores hacia el interior", señaló Pérez Ares. Por esta razón, el director territorial solicita al Concello de Vigo que tome medidas correctoras para evitar problemas en el consumo de agua.