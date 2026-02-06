Adif responsabiliza a Renfe de la suspensión del servicio de trenes a Vigo: "No había ninguna recomendación"

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha subrayado que "no hay ningún punto dañado" y que fue Renfe quien solicitó suspender el servicio de trenes a Vigo en las últimas jornadas. Esta situación ha dejado sin servicio ferroviario a la mayor ciudad de Galicia y a otros puntos de la Comunidad, como el trayecto Ourense-O Carballiño-Santiago, durante este jueves y viernes.

"La suspensión del servicio fue a petición de la operadora. No es que nosotros suspendiésemos el servicio o que no se pueda circular. Nosotros no teníamos ningún punto dañado", han insistido al ser consultados por Europa Press, añadiendo que incluso han circulado por esos tramos trenes de mercancías sin viajeros en las últimas horas.

"Es una decisión de la operadora", han vuelto a apostillar, desmarcándose Adif del parón ferroviario vivido en las últimas horas en Vigo, ya que "no había ninguna recomendación" por su parte para no circular.

Pese a ello, han dicho que Renfe les comunicó esta decisión por "precaución" ante las alertas meteorológicas debidas a la borrasca Leonardo.

En concreto, Renfe informó de la suspensión de trenes con origen y destino Vigo este viernes, al igual que el jueves, ampliando también el parón a la ruta entre Ourense, O Carballiño y Santiago, ante riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierra debido al temporal. De esta forma, los trayectos afectados son los que conectan Vigo Urzaiz con Santiago; Vigo Guixar y la capital gallega; Vigo Guixar y Tui; Vigo Guixar y Ourense; así como, Ourense-Carballiño-Santiago.

Pese a todo, la compañía no ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera, pero ha indicado que están habilitados los cambios y anulaciones de manera gratuita.