Vigo reclamará a la Xunta el coste de la reparación de la cubierta del colegio Celso Emilio Ferreiro

El Concello de Vigo reclamará a la Xunta de Galicia el pago del coste de la obra de reforma de la cubierta del colegio Celso Emilio Ferreiro, situado en el barrio de Coia. El ente local mantiene que el gobierno gallego tenía la responsabilidad de ejecutar la remodelación, mientras que la administración autonómica asegura que los problemas proceden de "una falta de mantenimiento de exclusiva competencia municipal".

"Una reparación importantísima en la cubierta del colegio que hizo el Ayuntamiento porque había riesgo real de derrumbe, deficiencias estructurales de una enorme importancia que la Xunta no quiso reconocer ni reparar", ha afirmado este jueves el alcalde Abel Caballero en un audio distribuido a los medios de comunicación.

El regidor mantiene que el gobierno gallego "puso en riesgo la seguridad de las niñas y de los niños", un hecho que considera "intolerable y de "gravedad extrema". "Por eso, el Concello lo hizo por la vía de emergencia, pero no vamos a dejar que se vayan de rositas", ha amenazado Caballero, que ha reclamado a la Xunta los 577.382,27 euros que costó la reparación.

"No quiero que la Xunta de Galicia se ría de esta ciudad. Tendrán que pagar ellos", ha añadido el alcalde socialista, quien ha recordado que durante el estudio de patología de la cubierta y las fachadas del colegio de Coia se detectaron "muy serias deficiencias y estructurales".

La Xunta esgrima una "exclusiva competencia municipal"

Ante las acusaciones de Caballero, fuentes de la Xunta de Galicia han asegurado que "los problemas generados en el centro escolar proceden de una falta de mantenimiento de exclusiva competencia municipal, tal y como acreditaron los informes de la Unidade Técnica y de la empresa contratada por el propio Concello de Vigo".

"El Concello de Vigo no quiere realizar los trabajos pertinentes de limpieza ni tampoco quiere hacer inversiones en Educación", ha aseverado las mismas fuentes, que han subrayado que el gobierno local ha reducido la inversión en educación en un 25% en 2025. A su vez, han defendido que Vigo es la ciudad gallega que ha recibido mayor inversión autonómica en mejoras de espacios educativos.

Así, han instado al Concello a asumir "los trabajos que son de su competencia, dado que el deficiente mantenimiento y conservación afecta a más centros de la ciudad". "Si no, también tendremos que reclamarle todos los trabajos que no hicieron hasta el momento", han concluido en un comunicado distribuido entre los medios de comunicación.