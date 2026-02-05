El tráfico aéreo en Vigo, también afectado por la borrasca: dos vuelos desviados en las últimas horas

La borrasca Leonardo también está afectando al tráfico aéreo en Vigo, con dos vuelos en las últimas horas que no han podido aterrizar en Peinador por las inclemencias del tiempo.

En la jornada de ayer, el vuelo operado por Binter que enlazaba Gran Canaria con Vigo, tuvo que ser desviado al aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro.

Además, esta mañana, según fuentes de Aena recogidas por Europa Press, un vuelo de Air Europa que salió de Madrid, tuvo que regresar a la capital por el viento, que le impidió aterrizar en Peinador.

Transporte marítimo

El temporal que se registra en Galicia también ha provocado incidencias en el transporte marítimo.

Así, ante las predicciones meteorológicas adversas, navieras como Mar de Ons han informado de que el servicio regular entre Cangas y Vigo se ha prestado cada 30 minutos para adecuar la velocidad de los buques a las inclemencias meteorológicas entre las 07:00 y las 10:00 horas.