El temporal obliga a suspender el transporte marítimo en la ría en la ría de Vigo

Las condiciones meteorológicas adversas han hecho que las navieras suspendan sus conexiones desde media mañana

Las condiciones meteorológicas adversas provocadas por el temporal han obligado a suspender el servicio de transporte marítimo en la ría de Vigo.

Así, en la mañana de este jueves la naviera Mar de Ons ha explicado a Europa Press que, debido a las malas condiciones meteorológicas, procedía a cancelar el servicio entre Cangas y Vigo, siendo las últimas salidas la de las 10:30 horas desde Cangas y la de las 11:00 horas desde Vigo.

Por su parte, Piratas de Nabia ha informado de que también procede a la cancelación de todas las salidas desde Moaña y Vigo debido al temporal por lo que la última salida ha sido la de las 10:30 horas desde la ciudad olívica.