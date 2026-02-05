El temporal obliga a suspender el transporte marítimo en la ría en la ría de Vigo

Las condiciones meteorológicas adversas provocadas por el temporal han obligado a suspender el servicio de transporte marítimo en la ría de Vigo.

Así, en la mañana de este jueves la naviera Mar de Ons ha explicado a Europa Press que, debido a las malas condiciones meteorológicas, procedía a cancelar el servicio entre Cangas y Vigo, siendo las últimas salidas la de las 10:30 horas desde Cangas y la de las 11:00 horas desde Vigo.

Por su parte, Piratas de Nabia ha informado de que también procede a la cancelación de todas las salidas desde Moaña y Vigo debido al temporal por lo que la última salida ha sido la de las 10:30 horas desde la ciudad olívica.