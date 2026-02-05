El PP de Vigo demanda un plan de ayudas para el comercio afectado por las obras de humanización PP de Vigo

El Partido Popular de Vigo reclama al gobierno de Abel Caballero que ponga en marcha un plan de ayudas para paliar el "calvario" que causan las obras de humanización en el pequeño y mediano comercio de la ciudad.

"En la calle Lepanto llevan en obras desde 2017, ya sea por los accesos a Vialia o la humanización de la calle, aún inconclusa. Circunstancia que ha afectado y mucho a los comercios", ha remarcado el portavoz del grupo municipal popular, Miguel Martín.

En una nota remitida a los medios de comunicación, los populares recuerdan que, el pasado mes de diciembre, presentaron un plan de choque en apoyo del comercio local, el cual fue vetado por el PSOE. En concreto, entre las medidas de dicho plan se encontraban las indemnizaciones por lucro cesante o las exenciones fiscales, pero también un "diálogo previo con los comercios afectados para garantizar que los itinerarios peatonales sean seguros y atractivos para el cliente".

Martín ha subrayado que el PP de Vigo no cuestiona las obras en sí, "ya que se trata de actuaciones necesarias", sino la necesidad de que, antes de cada intervención, se dialogue con los comerciantes.