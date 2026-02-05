Ofrecido por:
O Porriño organiza un Xantar de Entroido para mayores de 60 años
Será el lunes 16 de febrero, a las 14:00 horas, y las inscripciones son gratuitas
El Ayuntamiento de O Porriño organiza un Xantar de Entroido para personas mayores de 60 años con el objetivo de fomentar la participación y "crear momentos de diversión y amistad". "Es una excelente oportunidad para compartir una jornada de fiesta, alegría y convivencia entre vecinos y vecinas", ha explicado el alcalde del municipio, Alejandro Lorenzo.
El encuentro tendrá lugar el lunes 16 de febrero, a las 14:00 horas, en el Centro Sociocomunitario. Las inscripciones para participar son gratuitas y podrán realizarse en el Ayuntamiento de O Porriño desde el lunes 9 de febrero, a partir de las 09:00 horas, hasta el jueves 12 de febrero a las 23:59 horas. Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción.
Para más información, las personas interesadas pueden contactar con el Ayuntamiento de O Porriño a través de los canales habituales de atención al público.