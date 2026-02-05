Tras Leonardo, llega un nuevo frente a Vigo con más lluvias y olas de 6 metros este sábado

Vigo está viviendo una jornada complicada a causa de la borrasca Leonardo. Adif ha cancelado de forma indefinida los trenes con origen y destino Vigo debido al temporal, mientras que el tráfico aéreo también se ha visto afectado, con desvíos y cambios en el aeropuerto de aterrizaje.

El mal tiempo parece no tener fin, y el pronóstico para el fin de semana tampoco traerá buenas noticias. Un nuevo frente, asociado a una borrasca, afectará al territorio gallego, especialmente a las zonas del sur, con más lluvias y temporal marítimo.

Tras Leonardo, llega un nuevo frente con más lluvias

Tras una semana de lluvias como consecuencia de la borrasca Leonardo, con una jornada especialmente complicada hoy en Vigo, las precipitaciones continuarán durante lo que resta de semana y, al menos, se mantendrán hasta los días 11 o 12 de febrero.

La mañana del sábado será más tranquila, pero por la noche aumentará la probabilidad de lluvia y el domingo será un día más cambiante. "No quiere decir que vaya a estar lloviendo persistentemente todo el día, pero hay que contar con que lloverá", informan desde MeteoGalicia.

Este frente, bastante activo, afectará sobre todo al sur de la Península ibérica, pero también dejará lluvias persistentes y temporal marítimo en Galicia, especialmente en las zonas del sur. Por el momento, se desconoce si la situación obligará a activar avisos adicionales.

El organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente mantiene, por ahora, los avisos activos únicamente en el mar.

Según la previsión más reciente, se esperan olas de hasta seis metros hasta las 12:00 horas del sábado y, posteriormente, un aviso de nivel amarillo por olas de hasta cinco metros hasta las 00:00 horas.

Con todo esto, desde MeteoGalicia señalan que la probabilidad de lluvia es "bastante alta", aunque eso no significa que vaya a llover durante todo el día. No obstante, habrá que seguir la evolución de este nuevo frente en los próximos días.

Por ahora, el escenario más probable es que las lluvias se mantengan, al menos, hasta el 11 o 12 de febrero, lo que dejará un panorama incierto de cara a los Carnavales, que arrancan el viernes 13 en la mayoría de municipios.