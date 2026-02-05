Ofrecido por:
Evacuado en helicóptero un pasajero británico de un crucero a la altura de Cabo Silleiro (Pontevedra)
El pasajero, de 66 años, navegaba dentro del crucero IONA, que continúa su rumbo a Southampton (Reino Unido)
Podría interesarte: Detenida en Vigo una empleada de hogar por robar joyas en varios domicilios
Susto frente a la costa de Baiona. Un hombre británico, de 66 años, pasajero del crucero 'IONA', que navega rumbo a Southampton (Reino Unido), tuvo que ser evacuado al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
Según han informado fuentes de Salvamento Marítimo consultadas por Europa Press, los hechos se han producido sobre las 10:30 horas de este jueves cuando el buque navegaba a 42 millas al oeste-suroeste de Cabo Silleiro, en Baiona (Pontevedra).
Hasta el buque de pasaje se movilizó el helicóptero Pesca I de Gardacostas de Galicia, que trasladó al hombre al centro hospitalario de la ciudad olívica.