Helicóptero Pesca I Gardacostas

Vigo

Evacuado en helicóptero un pasajero británico de un crucero a la altura de Cabo Silleiro (Pontevedra)

El pasajero, de 66 años, navegaba dentro del crucero IONA, que continúa su rumbo a Southampton (Reino Unido)

Susto frente a la costa de Baiona. Un hombre británico, de 66 años, pasajero del crucero 'IONA', que navega rumbo a Southampton (Reino Unido), tuvo que ser evacuado al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Helicóptero y ambulancia del 061

Según han informado fuentes de Salvamento Marítimo consultadas por Europa Press, los hechos se han producido sobre las 10:30 horas de este jueves cuando el buque navegaba a 42 millas al oeste-suroeste de Cabo Silleiro, en Baiona (Pontevedra).

Hasta el buque de pasaje se movilizó el helicóptero Pesca I de Gardacostas de Galicia, que trasladó al hombre al centro hospitalario de la ciudad olívica.