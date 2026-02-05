Detenida en Vigo una empleada de hogar por robar joyas en varios domicilios

Agentes de la Policía Nacional de Vigo han detenido a una mujer como presunta autora de varios hurtos de joyas cometidos en distintos domicilios en los que había trabajado como empleada de hogar.

Según informó el cuerpo policial en un comunicado, la investigación se inició el pasado 19 de enero, tras la denuncia presentada por una mujer que alertó de la sustracción de diversas joyas del domicilio de su madre, una anciana de 97 años con limitaciones físicas que requiere asistencia permanente.

Las pesquisas se centraron en las tres empleadas de hogar que accedían habitualmente a la vivienda, logrando comprobar que una de ellas había vendido numerosas joyas durante el periodo en el que prestó servicios en el domicilio de la víctima. Los investigadores concluyeron que la detenida se habría aprovechado de la confianza depositada en ella y de la vulnerabilidad de la propietaria para sustraer las piezas mientras realizaba labores de limpieza y asistencia, vendiéndolas posteriormente en establecimientos de compraventa de oro.

Asimismo, en el marco de la misma investigación, los agentes identificaron otros domicilios en los que la arrestada había trabajado desde 2023. Sus propietarios fueron citados a declarar y reconocieron como suyas otras joyas que la investigada había vendido y que habrían sido sustraídas en sus viviendas empleando el mismo modus operandi.

Como resultado, a la detenida se le imputan tres delitos de hurto, con un valor total de lo sustraído que supera los 10.600 euros. La mujer fue puesta a disposición judicial este mismo día.