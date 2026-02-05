El BNG critica la suspensión de los servicios ferroviarios con origen y destino Vigo

El diputado de BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha reprochado a Renfe que haya suspendido este jueves los servicios ferroviarios con origen y destino Vigo, debido a las condiciones meteorológicas adversas, sin habilitar transportes alternativos por carretera.

En una nota de prensa remitida a Europa Press, ha apuntado que Renfe "reconoció que la suspensión se realizaba sin ofrecer medios alternativos", a pesar, ha añadido, "de que las previsiones meteorológicas adversas estaban anunciadas desde hace días por la AEMET".

Para el nacionalista, la prudencia ante fenómenos meteorológicos adversos "es necesaria", pero cree que "no es aceptable la improvisación y la falta de previsión".

"No se puede informar de una decisión de esta magnitud a primera hora de la mañana, cuando ya había miles de personas con viajes programados, especialmente cuando la situación meteorológica era conocida con antelación", ha criticado

Asimismo, ha denunciado que esta decisión evidencia "una gestión deficiente" de Renfe y de Adif, así como "una falta de compromiso del Gobierno" con la movilidad de los gallegos.

Por todo ello, Rego ha reclamado al Gobierno que reconozca que la información a los usuarios ha sido "tardía e insuficiente", además de pedir que actúe "con mayor previsión y planificación" ante episodios meteorológicos de este tipo para activar planes alternativos de transporte por carretera.

"Lo ocurrido en Vigo es una muestra más de la dejadez con los servicios ferroviarios en Galicia y del trato discriminatorio que sufre nuestro país en materia de infraestructuras y servicios públicos", ha aseverado el parlamentario del BNG.