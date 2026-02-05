Adif cancela indefinidamente los trenes con origen y destino Vigo por el temporal

Un tren Avril en la estación de Urzaiz, en Vigo. treintayseis

La borrasca Leonardo deja a Vigo incomunicada, al menos en lo que al transporte ferroviario se refiere. Pasadas las 06:30 horas, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha comunicado que se suspenden los trenes con origen y destino a la ciudad olívica.

"Debido a las condiciones meteorológicas en Galicia, los trenes con origen y destino Vigo no prestan servicio", recoge Adif en sus redes sociales el aviso publicado hace menos de un par de horas.

⚠️Debido a las condiciones meteorológicas, los trenes con origen y destino Vigo no prestan servicio. — INFOAdif (@InfoAdif) February 5, 2026

Además, ante la imposibilidad de garantizar la seguridad en las vías, tampoco dispondrá de medios alternativos por carretera. Esta decisión se mantendrá de manera indefinida mientras persistan las condiciones extremas.

Vigo y la provincia de Pontevedra se encuentran este jueves con varias alertas activas por el paso de la borrasca Leonardo. Desde las 03:00 horas hasta el final del día, está activada la alerta naranja en la costa con olas entre 5 y 7 metros.

Además, según recoge la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), hay alerta amarilla por lluvias, con acumulados de 50 milímetros en 12 horas, estará en amarillo entre las 00:00 y las 20:00 horas.

En ese mismo tramo, está también activa la alerta amarilla por vientos, con rachas máximas de 80 kilómetros por hora de componente oeste. Además, desde las 06:00 y hasta las 20:00, la alerta amarilla es por tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo.